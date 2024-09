O FC Porto prosseguiu, na manhã desta quarta-feira, a preparação da sexta ronda da Liga, na qual os dragões jogarão em Guimarães.

Face aos incêndios em curso em Gondomar, Paredes, Paços de Ferreira e Santa Maria da Feira – e ao fogo já extinto em Sandim, a poucos quilómetros do Olival – o plantel de Vítor Bruno terá trabalhado de novo sob radar do departamento médico, atento a qualquer sintoma que pudesse surgir como consequência da má qualidade do ar.

Na terça-feira, o boletim clínico do FC Porto permanecia com os nomes de Marcano, Zaidu e Fábio Vieira.

Os azuis e brancos visitarão o Vitória de Guimarães na tarde de sábado (18h).