O FC Porto realizou na manhã desta quarta-feira o último treino antes da receção ao Malmö, na sexta jornada da fase liga da Liga Europa. No Olival, no período aberto à comunicação social, a sessão arrancou com ligeiro atraso e foi antecedida de um “túnel” sobre Bednarek e Zaidu. O treino foi acompanhado por André Villas-Boas.
Foi possível observar Rodrigo Mora com uma proteção na coxa esquerda, enquanto Gabri Veiga não surgiu no relvado, depois de treinar condicionado na terça-feira, enquanto recupera de uma entorse no tornozelo direito. No boletim clínico dos dragões continua o defesa Nehuén Pérez e o avançado Luuk de Jong.
O FC Porto ocupa o oitavo posto da Liga Europa, com nove pontos, igualado com Sp. Braga (7.º) e Genk (9.º), a dois pontos dos líderes Lyon Midtjylland e Aston Villa. O Malmö leva um ponto no 34.º lugar e visita o Dragão na noite desta quinta-feira (20h).