VÍDEO: Fofana marca na estreia pelo FC Porto e aquece clássico
Médio costa-marfinense foi aposta de Francesco Farioli na segunda parte
Na estreia pelo FC Porto, e ao cabo de 13 minutos em campo, Seko Fofana desfez o nulo no clássico com o Sporting, soltando a festa no Dragão. Decorria o minuto 76 quando Rodrigo Mora bailou na área e picou o esférico para o meio. De remate em remate, só Fofana – à segunda tentativa – conseguiu quebrar a resistência leonina. Ainda que o Sporting tenha pedido falta sobre Hjulmand, o árbitro Luís Godinho e o VAR validaram o golo.
