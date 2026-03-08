Victor Froholdt inaugurou o marcador na Luz ao décimo minuto, assistido por Alan Varela e concretizando um rápido contra-ataque do FC Porto. Pelo meio e na profundidade, o médio dinamarquês fletiu para a direita e rematou à figura de Trubin. Todavia, o guardião desviou para a frente e permitiu o golo de Froholdt.

Assim, o internacional dinamarquês atingiu o quinto golo em 37 jogos na época, além de cinco assistências.