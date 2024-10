Na preparação da visita ao Sintrense, na tarde de domingo, Galeno desvendou um novo penteado. Uma escolha aparentemente apadrinhada por Fábio Vieira.

Os dragões regressaram ao Olival na manhã desta sexta-feira.

A propósito da terceira eliminatória da Taça de Portugal, os comandados de Vítor Bruno jogarão na Reboleira, diante do Sintrense, líder na Série D do Campeonato de Portugal. Encontro agendado paras as 17h de domingo.

Depois, na noite de quinta-feira (20h), o FC Porto receberá o Hoffenheim, na terceira ronda da Liga Europa.