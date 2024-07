No último particular do estágio na Áustria, ante o Sturm Graz, na tarde desta terça-feira, o FC Porto inaugurou o marcador aos 33 minutos. De cabeça, o sérvio Grujic deu vantagem aos dragões.

Servido pelo lateral Martim Fernandes, pela esquerda, o médio revelou trunfos ofensivos.

Siga, no Maisfutebol, ao minuto, o particular entre FC Porto e Strum Graz.