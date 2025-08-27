No dia em que completa 35 anos, Luuk de Jong agradeceu aos colegas e staff do FC Porto em português, recorrendo aos anos em Espanha por Sevilha e Barcelona, entre 2019 e 2022.

«Obrigado a todos, estou muito feliz por estar aqui e seguimos juntos, como fazemos. Obrigado», disse, entre sorrisos.

Numa carreira edificada entre Países Baixos, Alemanha, Inglaterra e Espanha, o ponta de lança chegou à Invicta há poucas semanas, levando três jogos, o último como titular, na goleada sobre o Casa Pia (4-0).

