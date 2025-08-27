FC Porto
VÍDEO: Luuk de Jong completa 35 anos e agradece em português
Avançado neerlandês falou aos colegas e staff na manhã desta quarta-feira, no Olival
No dia em que completa 35 anos, Luuk de Jong agradeceu aos colegas e staff do FC Porto em português, recorrendo aos anos em Espanha por Sevilha e Barcelona, entre 2019 e 2022.
«Obrigado a todos, estou muito feliz por estar aqui e seguimos juntos, como fazemos. Obrigado», disse, entre sorrisos.
Numa carreira edificada entre Países Baixos, Alemanha, Inglaterra e Espanha, o ponta de lança chegou à Invicta há poucas semanas, levando três jogos, o último como titular, na goleada sobre o Casa Pia (4-0).
