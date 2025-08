Luuk de Jong já treina com a camisola do FC Porto e participou na sessão matinal desta terça-feira.

«Nova cara no trabalho», escreveram os azuis e brancos nas redes sociais, na descrição de um vídeo do treino no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Apresentado de surpresa no domingo, o internacional neerlandês chegou à Invicta a custo zero, proveniente do PSV Eindhoven, e assinou um contrato de uma temporada, com mais outra de opção.

Agora, o ponta-de-lança de 34 anos prepara-se para ser opção no jogo com o V. Guimarães (sábado, às 20h30), da primeira jornada da Liga.