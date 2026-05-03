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Há 21 min
VÍDEO: namorada de Kiwior lidera a festa nos Super Dragões
Claudia Redheaded puxou a si as atenções durante o FC Porto-Alverca
Claudia Redheaded puxou a si as atenções durante o FC Porto-Alverca
Claudia Redheaded, namorada de Kiwior, voltou a dar que falar no Dragão. Depois de assistir à vitória sobre o Tondela no Colectivo, a companheira do defesa ajudou à festa nos Super Dragões, recorrendo ao tambor para pautar o ritmo de alguns cânticos.
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