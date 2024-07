O FC Porto desvendou, na tarde desta quinta-feira, os bastidores da renovação de Rodrigo Mora. Numa toada renovada quanto à comunicação nas redes sociais, os dragões revelaram o momento que consumou a renovação do jovem médio, de 17 anos, assim como a interação com adeptos que visitaram o Estádio do Dragão.

Entre sorrisos, indicações do fotógrafo e entrevistas, Rodrigo Mora não estranhou algumas brincadeiras dos responsáveis pela comunicação. Nem quando lhe entregaram um brinquedo para assinar.

Depois de acumular 28 partidas e quatro golos pela equipa B do FC Porto, o jovem internacional português evidenciou-se no Europeu sub-17, com cinco golos e duas assistências, em seis jogos.

O vínculo de Rodrigo Mora foi prolongado até junho de 2027, contando com uma cláusula de 45 milhões de euros.