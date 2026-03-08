FC Porto
Há 24 min
VÍDEO: Pietuszewski finta Otamendi e faz o segundo do FC Porto na Luz
Jovem polaco ampliou a vantagem dos dragões, assistido por Gabri Veiga
Foi em grande estilo que Pietuszewski fez o segundo golo pelo FC Porto e o 2-0 na visita ao Benfica. Estavam decorridos 40 minutos quando Gabri Veiga recuperou a posse à entrada da área do FC Porto e lançou a corrida do extremo polaco. Perante Otamendi, Pietuszewski bailou e soltou a festa dos dragões.
