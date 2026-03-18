Foi num ambiente descontraído e de boa disposição que o FC Porto regressou ao Olival, na manhã desta quarta-feira, na véspera da receção ao Estugarda, na segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa. De recordar que os dragões estão em vantagem na eliminatória (2-1). Com o céu muito nublado, com vento, mas sem chuva, os jogadores começaram por se recriar com bola, num momento partilhado com os adjuntos de Francesco Farioli.

Seguiu-se uma breve corrida, num momento marcador pelo abraço de Thiago Silva a Rubens Júnior, com quem partilhou balneário na primeira passagem pelo FC Porto. O defesa – de luto pela morte da mãe – deixou o pelotão e dirigiu-se ao compatriota, num abraço longo e sentido.

Caso jogue nesta quinta-feira, Thiago Silva fará o jogo 1000 na carreira profissional.

O treino prosseguiu com boa disposição e música. No boletim clínico constam os nomes de Samu, Nehuén Pérez (treino condicionado) e de De Jong.

O FC Porto lidera a Liga com sete pontos de vantagem sobre Sporting e Benfica. As decisões na Liga Europa estão agendadas para quinta-feira (20h).