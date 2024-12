O minuto 74 foi capital no desenrolar do Famalicão-FC Porto, que decorreu na noite deste sábado (1-1). Na sequência de um canto cobrado à esquerda, no ataque famalicense, Pepê desviou um cruzamento, facilitando a tarefa de Diogo Costa.

O guardião do FC Porto iniciou o contra-ataque, que passou por Pepê, Galeno e culminou no bis de Samu, que voou para os braços dos adeptos. Todavia, Luís Godinho apelou à calma, uma vez que o VAR interveio.

Depois de analisar as imagens, Luís Godinho entendeu que Pepê aumentou a volumetria do corpo para intercetar o cruzamento do Famalicão. Como tal, o árbitro apontou para a marca de penálti.

Depois, foi a vez de Diogo Costa brilhar, travando o remate de Aranda.