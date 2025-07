Victor Froholdt, médio dinamarquês de 19 anos, aterrou na cidade do Porto na tarde desta terça-feira, pouco antes das 15 horas. Acompanhado pela família, o jovem nórdico foi recebido por elementos da estrutura do FC Porto, seguindo viagem para o Estádio do Dragão. Por isso, a oficialização de Froholdt vai acontecer em breve.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, os azuis e brancos negociaram a transferência deste internacional dinamarquês na ordem dos 18 milhões de euros. O médio conseguiu seis golos e três assistências em 53 jogos pelo Copenhaga, na última temporada.

