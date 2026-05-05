FC Porto
Há 41 min
VÍDEO: Zaidu «sonoriza» fotografias do título com críticas de Varandas
Lateral do FC Porto recordou as palavras do presidente do Sporting, proferidas no princípio de março
Lateral do FC Porto recordou as palavras do presidente do Sporting, proferidas no princípio de março
No rescaldo aos festejos do FC Porto na noite de sábado e madrugada de domingo, Zaidu recorreu às redes sociais para recordar as críticas de Frederico Varandas ao FC Porto e a André Villas-Boas. Num “carrossel” de fotografias da festa, Zaidu colocou as palavras do presidente do Sporting como faixa de áudio.
«Eu vejo o presidente do FC Porto com muito medo. Ele foi treinador, olha para o campo e vê o mesmo que eu vejo, e acha que a sua equipa não chega lá para ser campeã. Não chega! Este é o medo dele, jogam pouco, jogam muito pouco.»
Frederico Varandas e Pote foram os mais visados na festa do FC Porto.
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