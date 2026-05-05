No rescaldo aos festejos do FC Porto na noite de sábado e madrugada de domingo, Zaidu recorreu às redes sociais para recordar as críticas de Frederico Varandas ao FC Porto e a André Villas-Boas. Num “carrossel” de fotografias da festa, Zaidu colocou as palavras do presidente do Sporting como faixa de áudio.

«Eu vejo o presidente do FC Porto com muito medo. Ele foi treinador, olha para o campo e vê o mesmo que eu vejo, e acha que a sua equipa não chega lá para ser campeã. Não chega! Este é o medo dele, jogam pouco, jogam muito pouco.»

Frederico Varandas e Pote foram os mais visados na festa do FC Porto.