O FC Porto e a Luna eSports – equipa de videojogos – renovaram até 2027 a parceria iniciada em outubro de 2024. A Luna foi fundada por Diogo Jota, confesso apaixonado de EAFC, antes conhecido por FIFA. Este protocolo envolve equipa masculina e feminina em provas organizadas por FPF e Liga Portugal.

A propósito desta renovação, o FC Porto revelou uma camisola especial, com menção a Diogo Jota na manga esquerda.

Conheça a realidade do eSports e EAFC em Portugal, à boleia de uma reportagem do Maisfutebol.

