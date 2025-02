Minutos depois de aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na noite deste domingo, André Villas-Boas criticou Benfica e Sporting pelo silêncio face à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa.

«Não é muito normal este tipo de comportamento, quando falamos de uma pessoa que marcou o futebol nacional e internacional. Após a minha eleição sempre optámos por um encontro entre os grandes do futebol português, de forma a estabelecer novas relações e elevar o nome do futebol português.»

«Numa perda tão grande para a nação portista, é de lamentar que até este momento não tenham sido endereçadas as condolências. Amanhã [segunda-feira] é um novo dia, um dia de despedida do maior presidente do FC Porto. Aguardemos por representação institucional dos dois clubes de Lisboa. Seria o mínimo.»