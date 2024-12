Dinis Delgado recordou, esta terça-feira, os incidentes que se seguiram ao apito final do FC Porto-E. Amadora, na noite de segunda-feira. Em entrevista à Rádio Renascença, o vice-presidente e delegado do «Tricolor» corroborou a informação avançada pelo Maisfutebol em momento oportuno.

«Estávamos tranquilamente a conversar sobre as expulsões. Demonstrei o meu desagrado com a expulsão do [treinador] José Faria, porque acho que foi excessiva, e quando estava a falar sobre o segundo amarelo ao [jogador] Danilo irrompe o presidente do FC Porto, completamente alterado. E a proferir palavras como “onde pensam que estão?” e “vão para a vossa casa”.»

«Não fez qualquer tipo de sentido. Com empurrões e gritos. Não entendo o que terá levado a entidade máxima do FC Porto a ter uma atitude tão radical», argumentou Dinis Delgado.

De recordar que na conferência de imprensa de rescaldo à partida, José Faria referiu «uma tremenda confusão no túnel», envolvendo várias pessoas «externas ao encontro», referindo-se, entre outros, a André Villas-Boas e Jorge Costa.

Durante a partida, antes da expulsão do treinador do Estrela da Amadora, foram vários os momentos de tensão e de troca de palavras azedas entre os bancos.