No primeiro dia do FC Porto em Newark, Nova Jérsia (Estados Unidos), André Villas-Boas falou aos jornalistas sobre o ataque de adeptos do Sporting sobre elementos dos Super Dragões, na tarde de terça-feira, após o decisivo triunfo dos portistas nas meias-finais da Liga de hóquei em patins.

O presidente do FC Porto confirmou que os quatro adeptos visados receberam alta hospitalar e estão de regresso à cidade Invicta.

«Repudio o ataque, vil e cobarde em todos os sentidos. Não podemos fazer vista grossa. A comunicação social tem um papel na condenação destes atos. E por mais que seja importante a transferência do avançado do Sporting [Gyökeres] para outro clube, este assunto é muito pior. Felizmente, as autoridades trabalharam afincadamente para encontrar os suspeitos. Desejamos que paguem pelos crimes que cometeram.»

«Não chegam os comunicados, precisamos de apoio do Estado e da comunicação social, para levar ao desporto uma nova educação. O FC Porto está a prestar todo o apoio às vítimas e respetivos familiares. Resta-nos que a justiça entre em força e estamos satisfeitos pela velocidade das diligências», começou por referir.

Questionado sobre as declarações de Frederico Varandas, o presidente dos portistas mostrou-se alinhado com o homólogo nesta matéria.

«Não falei com o presidente do Sporting, registei o comunicado e as declarações de hoje [quarta-feira]. São situações graves, que devemos condenar, como fez o Sporting. Em outubro de 2024, solicitamos uma reunião com Governo – presenciada pelos três grandes e pelo Sp. Braga – no sentido de melhorar o policiamento e a prontidão sobre estes casos.»

«Foi um ato cometido na via pública, uma tentativa de homicídio evidente. Temos um longo combate pela frente, com atos, não só com palavras.»

Alguns dos adeptos envolvidos neste incidente foram identificados pelas autoridades durante o jogo de futsal, na noite de terça-feira, entre Sporting e Leões de Porto Salvo.