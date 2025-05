Na sequência da oficialização do protocolo entre o FC Porto e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a construção do novo Centro de Alto Rendimento no Olival, André Villas-Boas falou aos jornalistas, abordando inúmeros temas, entre os quais o mercado de transferências.

«Alan Varela? Em princípio está concluída a operação da renovação. Renova até 2030, com uma cláusula de 75 milhões de euros. É uma das peças fundamentais para o FC Porto», revelou, ao princípio da tarde desta quinta-feira.

O argentino, de 23 anos, totaliza 88 jogos, dois golos e seis assistências em duas épocas pelo FC Porto. Em 2024/25 conseguiu três assistências em 44 partidas. É figura basilar no “onze” portista, tendo sido suplente utilizado apenas em seis ocasiões.