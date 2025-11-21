André Villas-Boas visitou a casa do FC Porto em Vale de Cambra (Aveiro), que celebra 25 anos. À margem do aniversário, o presidente dos dragões falou aos jornalistas sobre a reunião com presidentes de Benfica, Sporting, Sp. Braga e FPF na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Futebol.

«Foi um encontro construtivo, um reencontro para conversar sobre as receitas provenientes das apostas em campeonatos internacionais, uma promessa feita por Pedro Proença. Evidentemente foram abordados outros temas, não muito profundamente porque o tempo era curto. Ficámos esclarecidos relativamente ao tema das receitas. São quantias relevantes para o futebol português.»

«Há um posicionamento claro de cada presidente em relação aos seus interesses. Mas é importante defender os interesses do futebol português, até porque nos aproximamos da centralização dos direitos audiovisuais. Devemos ter estratégias para promover o futebol português», começou por referir.

Quanto ao «clima de tensão» em volta da arbitragem, André Villas-Boas apontou ao “cessar-fogo”.

«A reunião de hoje tem o seu impacto para que as relações possam progredir. Cada um luta pelos seus interesses, mas há linhas que não devem ser ultrapassadas. Não fomos para a sede da FPF para estar à luta. Foi cordial», acrescentou.

Em todo o caso, o presidente do FC Porto prometeu redobrar a atenção: «Vamos estar atentos para perceber se há melhorias na arbitragem nas próximas jornadas, sobretudo quanto à uniformidade de decisões e critérios. Já debatemos com o presidente do Conselho de Arbitragem na sede da Federação».