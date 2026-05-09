Na reação à conquista do Nacional de Juniores por parte dos sub-19 do FC Porto, André Villas-Boas salientou o feito que não acontecia desde 2019. Através do site dos dragões, o presidente apontou ao critério no recrutamento e à proximidade no quotidiano.

«Este título é o reflexo de um trabalho diário exigente, sério e sustentado. Um trabalho que não se mede apenas por resultados, mas pela qualidade do processo: pelo critério, pela estrutura, pela proximidade ao jogador, pelo desenvolvimento técnico e humano (…).»

«Vencer no nosso escalão de elite é importante. Mas, para o FC Porto, é ainda mais importante vencer com identidade, com método e com futuro. Este título reforça a convicção de que estamos no caminho certo. Que vale a pena investir, acompanhar, exigir e acreditar», escreveu André Villas-Boas.

Nesta nota, o presidente do FC Porto também deu os parabéns à equipa de hóquei, que neste sábado atingiu a final da Liga dos Campeões, em Coimbra.