À margem da visita à casa do FC Porto de Fiães, em Santa Maria da Feira, André Villas-Boas analisou o grupo sorteado no Mundial de Clubes – Inter Miami, Palmeiras e Al Ahly – a disputar no próximo verão.

«Curiosamente, o Palmeiras foi um dos clubes que deu início à troca de galhardetes ou prendas, digamos assim, com o FC Porto, sem saber do resultado do sorteio, já em agosto. Portanto, fizeram questão de nos enviar uma camisola comemorativa do Mundial de Clubes, sem sequer sabermos que poderíamos jogar um contra o outro. Curioso também pela presença de um treinador português [Abel Ferreira].»

«Al Ahly? É uma equipa complicada, as equipas egípcias são competitivas, intensas e sempre com dedicação, o que é difícil de controlar. E depois, claro, o Inter Miami com todas as suas estrelas, como Messi», referiu, em declarações aos jornalistas.

Em todo o caso, André Villas-Boas fez uma ressalva quanto aos milhões a receber pela participação neste torneio.

«A Associação Europeia de Clubes continua em discussão com a FIFA para uma melhor distribuição do valor pelos clubes europeus, portanto estima-se entre 16 e 20 milhões de participação e, depois, com uma crescente relacionada com os resultados que o clube vai conseguindo. Bem abaixo das expectativas iniciais, sempre importante para o FC Porto, particularmente por falhar a Liga dos Campeões deste ano. Mas, temos muito gosto em estar nesta competição.»

«O FC Porto foi por duas vezes vencedor da outra competição, da Taça Continental, neste formato é a primeira vez. Temos muito gosto e orgulho em estar presentes e queremos honrar os pergaminhos do clube», rematou.

O Mundial de Clubes vai decorrer de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.