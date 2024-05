André Villas-Boas, presidente do FC Porto, e Pinto da Costa, presidente da SAD, deixaram uma mensagem escrita no livro do Museu do clube, após a cerimónia de entrega da Taça, esta segunda-feira.

«É um orgulho receber esta 20.ª Taça de Portugal ganha pelo FC Porto. É uma honra, no meu último dia de Presidente da SAD do FC Porto, junto do meu sucessor André Villas-Boas, do maior técnico que conheci Sérgio Conceição, e de um grupo extraordinário, desde os dirigentes, equipas técnicas e médicas, e todo o grupo, estar aqui a fechar com chave de ouro os meus 42 anos de Presidente. Até sempre», escreveu Pinto da Costa, que deixa o cargo na SAD esta terça-feira.

André Villas-Boas, que conquistou este domingo o primeiro título como presidente, na vitória da Taça de Portugal frente ao Sporting (2-1, ap), deixou uma mensagem dedicada ao presidente cessante.

«85 títulos, 20 Taças de Portugal. Um legado de honras e vitórias sem igual. Muitas graças a si, Presidente dos Presidentes, Jorge Nuno Pinto da Costa. Esta não foi a sua última, na eternidade continuaremos a ganhar consigo. É uma honra e um orgulho enorme representar o FC Porto e dignificar tudo o que fez por ele. Parabéns a todos. Viva o FC Porto!»