De visita a Angola, André Villas-Boas, presidente do FC Porto falou pela primeira vez sobre Vítor Bruno após a derrota pesada no Clássico com o Benfica (4-1) e na Liga Europa, com a Lazio (2-1).

«Escolhemos um treinador para encarar este projeto desportivo e temos uma fé absoluta nele. Evidentemente vimos de um resultado muito negativo, com uma exibição que não ficou à altura do FC Porto, mas os jogadores sabem perfeitamente as nossas responsabilidades. Tenho a certeza de que irão corresponder à altura do seu nível, têm potencial para dar muito mais e vamos continuar a apoiar o treinador porque assim o merece», explicou.

De modo a reforçar a relação com Angola e o povo angolano, o presidente dos dragões está de visita ao país africano e visitou a Casa do FC Porto de Luanda. Em declarações aos jornalistas, falou sobre a criação de uma Fundação FC Porto.

«Espero que a nossa Fundação FC Porto seja aprovada em sede da Assembleia Geral no sábado, dia 23 de novembro. Cabe-nos também a responsabilidade de apoiar estas causas que as Casas do FC Porto apoiam. Não só esta, em Luanda, mas outras casas que têm vindo a fazer um trabalho fundamental a nível social. O FC Porto tem que se associar a elas através da sua Fundação. Pelo que estamos muito esperançosos de conseguir a aprovação dos sócios para a instituição da mesma. E para contribuirmos para a alegria das crianças», afirmou.

Elogiando Domingos Andrade, médio angolano que milita na equipa B do FC Porto e que recentemente foi chamado à seleção de Angola, o presidente frisou o orgulho no jogador. Por fim, André Villas-Boas confessou ter o interesse em conversar com Rui Falcão, Ministro da Juventude e dos Desportos de Angola, para a «criação de novas sinergias» entre ambas as partes.

