Na reação à conquista do campeonato pelos sub-15, André Villas-Boas salientou a época memorável do FC Porto. Em comunicado, o presidente dos dragões enalteceu o «marco inegável» e «absolutamente incrível».

«O Futebol Clube do Porto acaba de alcançar um pleno histórico no futebol nacional. Com a conquista do Campeonato Nacional de Sub-15, juntamos este título aos Campeonatos Nacionais de Sub-17, Sub-19 e Seniores, fechando uma época absolutamente extraordinária em todos os escalões competitivos. É um marco inegável. Um feito absolutamente incrível.»

«O FC Porto voltou a afirmar-se de forma clara, evidente e dominante em todos os campos do futebol nacional, do sénior ao formativo.»

André Villas-Boas aproveitou este domingo para recordar os feitos de 1985/86 e 1997/98, algo apenas alcançado pelo FC Porto no futebol nacional.

«Antes desta época, e desde 2010/11, o FC Porto tinha conquistado apenas seis dos 39 títulos nacionais nos escalões de Sub-19, Sub-17 e Sub-15. Este pleno tem, por isso, um significado ainda mais profundo: não é apenas uma conquista histórica, é também a confirmação de uma mudança de rumo, de método e de ambição no nosso projeto formativo.»

«No FC Porto, a formação não é apenas um espaço de passagem. É um pilar estratégico. É o sustento desportivo, económico e financeiro de um clube que quer vencer hoje sem hipotecar o amanhã. (…) Este patamar de excelência não nos vai fazer abrandar. Antes pelo contrário: vai motivar-nos a fazer ainda melhor», terminou.