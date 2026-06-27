Na edição 475 da revista “Dragões”, André Villas-Boas deixou uma mensagem aos adeptos do FC Porto, em jeito de balanço de 2025/26, uma época descrita como «especial».

«Fomos Campeões Nacionais seniores, conquistando o 31.º título. Vencemos nos Sub-19, nos Sub-17 e nos Sub-15. Fizemos um pleno histórico no futebol nacional, repetindo feitos que só o FC Porto alcançou, como em 1985/86 e 1997/98. A isto juntámos o título nacional do futebol feminino, com subida à Liga, e uma época brilhante da equipa B, que igualou o recorde de pontos.»

Neste longo artigo – uma compilação dos últimos meses – André Villas-Boas recua um ano.

«Nada do que construímos este ano teria sido possível sem lealdade, competência, coragem e sentido de missão. Houve decisões difíceis, horas longas, momentos de pressão e uma exigência permanente principalmente depois de uma época frustrante como foi a época de 2024/2025. Mas houve, acima de tudo, uma estrutura unida em torno do mesmo objetivo: devolver o FC Porto ao caminho da vitória e colocá-lo na rota do título.»

Quanto às modalidades, o presidente dos dragões salienta a conquista da Liga no basquetebol e assinala o ecletismo do clube.

«No basquetebol, voltámos a ser Campeões Nacionais, 10 anos depois. Foi um título com sabor especial, conquistado por uma equipa que se reinventou várias vezes ao longo da época, enfrentou lesões, imprevistos e dificuldades, mas nunca perdeu a crença. (…) E não esqueço o Pedro Machado, jovem da formação que batalhou toda a época contra um cancro e que também se sagrou Campeão Nacional. A sua força inspirou-nos. Este título também é dele.»

«Nas modalidades, o ano foi de excelência. Fomos Campeões Europeus de hóquei em patins pela quarta vez, com uma equipa que se reinventou (…). No voleibol feminino, conquistámos o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Celebrámos o triplete no bilhar e o tricampeonato de goalball.»

Certo de que o FC Porto não vai adormecer à sombra das conquistas elencadas, André Villas-Boas aponta à nova época.

«No FC Porto, o sucesso não fecha ciclos: abre responsabilidades. O ano do Dragão fica escrito. O próximo já começou. E o nosso compromisso com a vitória é inegociável.»