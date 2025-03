Ao cabo de quase 11 meses na presidência do FC Porto, André-Villas Boas analisou o trabalho desenvolvido pela estrutura que lidera, com particular atenção à sobrevivência financeira do clube.

«O FC Porto, em abril de 2024, vivia uma situação de calamidade, de liquidez e rotura total. Parece impossível que, em 11 meses, procedemos ao pagamento de 179 milhões de euros do seu passivo», referiu, em entrevista ao Jornal de Notícias e ao jornal O Jogo.

Nesta terça-feira, a SAD do FC Porto comunicou à CMVM o aumento do montante global inicial do empréstimo obrigacionista em curso de 30 para 50 milhões de euros.