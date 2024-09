A propósito do Fórum da Aliança Global para a Integridade no Desporto, realizado esta quarta-feira no Estádio do Dragão, o presidente do FC Porto apontou à paridade no clube. No discurso de abertura do evento, André Villas-Boas revelou a ambição de ver uma mulher na presidência.

«Nas modalidades, apenas 17 por cento dos atletas são do sexo feminino, um quadro de défice que estamos empenhados em corrigir, desde logo através da aposta em escalões de formação nas modalidades já existentes ou da introdução e do regresso de novas modalidades», começou por referir.

De seguida, Villas-Boas contrabalançou estes dados com o futebol feminino.

«Corrigimos anos de atraso, constituindo três novos escalões (sub-17, sub-19 e seniores). Desse movimento resultou a entrada de mais de 60 novas atletas no FC Porto, traduzido numa alegria contagiante e comovente, como aquela que sentimos ao bater o recorde de assistência num jogo de futebol feminino em Portugal, com mais de 31 mil pessoas presentes», anotou.

Ciente da responsabilidade deste projeto perante os sócios e para a projeção internacional, o presidente dos dragões incluiu a análise administrativa neste discurso.

«47 por cento dos quadros do Grupo FC Porto são mulheres. Temos orgulho em dizer-vos que o Conselho Superior do FC Porto é composto por mulheres e homens em paridade.»

«Isso tem tido um efeito extraordinário na aproximação ao universo de sócios e estamos esperançosos de que este passo sirva para cativar ainda mais adeptas a tornarem-se associadas, com o objetivo de transformar os atuais 35 por cento de associadas femininas do FC Porto em paridade com os associados masculinos», prosseguiu.

Por fim, André Villas-Boas deixou um desejo, em forma de desafio.

«Que daqui a alguns anos, na cadeira de sonho que hoje ocupo, se sente uma mulher que aqui estará honrando o nosso compromisso com a vitória e elevando o estatuto do FC Porto enquanto clube dos clubes», concluiu.