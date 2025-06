André Villas-Boas, atualmente a acompanhar o FC Porto no Mundial de Clubes, falou na madrugada deste domingo na inauguração da Casa do FC Porto de Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América.

No discurso, o presidente dos dragões começou por abordar a prestação da equipa na competição, onde deixou claro que a última derrota com o frente ao Inter Miami (1-0) deixou marcas.

«Não tem sido fácil este torneio para nós. Infelizmente não estivemos à altura das expetativas do FC Porto», começou por admitir, perante dezenas de adeptos azuis e brancos.

«Estou presente aqui convosco com alguma tristeza pela última derrota que sofremos neste Mundial de Clubes. Uma derrota que nos deve envergonhar», afirmou o dirigente portista que não perde a esperança na qualificação para a próxima fase: «Restam algumas chances de qualificação. No entanto, é um percurso que não queria ter neste Mundial de Clubes. A exigência do FC Porto não é esta».

Já com a próxima época em mente, Villas-Boas garantiu um FC Porto vai dar «um murro na mesa» e lutar pelo título que foge aos dragões desde a época 2021-22.

«Estamos absolutamente focados no próximo ano em conquistar o título, porque os portistas assim o merecem. Já muito têm tolerado. Está na altura de dar um murro na mesa», rematou.