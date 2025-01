André Villas-Boas assegurou, esta segunda-feira, que José Maria Pedroto «continua a marcar profundamente a identidade portista». Na véspera de se assinalarem 40 anos desde a morte do antigo jogador e treinador do FC Porto, o presidente dos dragões marcou presença na antestreia do documentário «José Maria Pedroto, um Homem Superior».

«Não foi apenas um treinador inovador, mas também um líder visionário que continua a marcar profundamente a identidade portista. José Maria Pedroto continua a ser uma fonte de inspiração para o clube. Tal como o seu FC Porto, José Maria Pedroto é maior do que a vida e vive omnipresente através do legado que nos deixou», garantiu Villas-Boas.

Enquanto treinador, José Maria Pedroto foi obreiro do bicampeonato de 1977/78 e 1978/79, que marcou o fim de um jejum de 19 anos. Na terceira e última passagem pelos dragões alicerçou, a par de Jorge Nuno Pinto da Costa, as fundações do FC Porto que viria a tornar-se campeão europeu, dois anos e meio depois da sua morte.

O antigo presidente dos azuis e brancos não marcou presença neste evento.

Quanto a Villas-Boas, recordou a «singularidade» da comunicação de Pedroto.

«Esse vício de vencer que se entranhou no FC Porto, esse orgulho de sermos construtores do nosso futuro, de sabermos o que vale o trabalho diário, muito se deve a um homem simples, que mais não quis do que ser respeitado pelo seu trabalho. Partiu cedo de mais e deixou saudades», concluiu.

No evento esteve presente João Pinto, o jogador com mais jogos pelos dragões (586), que foi orientado por José Maria Pedroto no início da carreira.

Por fim, e em declarações aos jornalistas, Rui Pedroto, filho do homenageado e o escolhido por André Villas-Boas para vice-presidente com a tutela dos projetos sociais, mostrou-se emocionado.

«O meu pai está atento ao FC Porto. Estaria a viver com entusiasmo esta nova época e a torcer do lado de fora para que consigamos conquistar o título de campeões nacionais. Ele estará a repousar eternamente e a desejar que o FC Porto tenha muito sucesso. Um sucesso que é de outros, mas é como se fosse dele», referiu.