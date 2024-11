Com três derrotas consecutivas, o FC Porto vive o período mais delicado da temporada, mas António Tavares confia que os dragões vão conseguir inverter o mau momento.

O presidente da Assembleia Geral (AG) dos portistas pediu «unidade e vitória», contudo, garantiu que André Villas-Boas reúne as condições para «dar a volta» à situação.

«Tem estado muito atento e muito próximo dos problemas que estão a surgir e tem estado preocupado em resolvê-los», disse António Tavares, em declarações à Rádio Renascença.

«Resolve-os dando às equipas de todas as modalidades as condições necessárias para que possam continuar com este ADN do FC Porto que é um ADN de vitória», acrescentou.

O líder da AG dos dragões considerou que a equipa de futebol tem sido «infeliz no campo» e apontou que Villas-Boas «é um homem que conhece muito bem o meio», vendo como «naturais» as dificuldades de adaptação, «num processo de transição após 42 anos muito impactantes do “presidente dos Presidentes”, Pinto da Costa.»

António Tavares assegurou ainda que os sócios podem «estar tranquilos» porque a equipa vai «dar a volta ao problema» já na Bélgica, diante do Anderlecht, um jogo que poderá ditar o futuro de Vítor Bruno.

«Não me compete a mim pronunciar sobre essa matéria, mas todos os desafios são decisivos. Não tenho dúvida nenhuma de que todos, a começar pelo técnico Vitor Bruno, queremos em Bruxelas dar a volta a este problema e atirar para trás das costas este momento menos bom que já tivemos noutras alturas da nossa história», salientou.

«O que acontece - e ainda bem - é que estamos pouco habituados a isto. Somos exigentes e queremos voltar a essa exigência», afirmou ainda.