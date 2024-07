Na apresentação dos equipamentos do FC Porto para 2024/25, André Villas-Boas, presidente do clube, garantiu que tem uma «fé inabalável» no sucesso desportivo na temporada que aí vem.

«Tenho fé inabalável nesta temporada, nas decisões que tomei, na equipa, no mister, nas modalidades», disse ao Porto Canal, esta quinta-feira.

«Todos somos donos do FC Porto, pois vivemo-lo da mesma maneira. Sou apenas o presidente eleito. Eu e a direção temos a responsabilidade maior de tornar o FC Porto um clube ainda de maior sucesso e vitórias, retribuindo aos sócios tudo o que somos e representamos», continuou.

O dirigente garantiu estar «eternamente grato» ao passado do clube, mas vincou que agora começa «uma nova fase». Aos adeptos, Villas-Boas deixou agradecimentos pelo papel que têm tido, especialmente na compra de lugares anuais e assinatura de novos sócios.

«Tem sido um crescimento fantástico para nós e isso gera muita emoção positiva em toda a gente. Espero que consigamos dar de volta toda esta generosidade dos adeptos. Temos um clube único, histórico, uma marca fantástica com tudo para crescer».

Sobre o particular com o Al Nassr, no domingo, jogo de apresentação aos sócios no Estádio do Dragão, o presidente espera que seja um «dia especial» pelo regresso de Otávio, Alex Telles e Luís Castro.

«Que seja um dia especial e que se materialize com a Supertaça nas mãos, que é o que todos desejamos», concluiu.

A festa da a apresentação dos equipamentos decorreu na noite de quinta-feira, no Largo Amor de Perdição, na Baixa do Porto, e contou com a participação de vários atletas do clube.