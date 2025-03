A 3.ª sessão do julgamento da Operação Pretoriano decorre, esta quinta-feira, no Tribunal São João Novo. Até à pausa para o almoço, André Villas-Boas visou os Super Dragões e a estrutura liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto depõe na qualidade de assistente no julgamento.

«Não é normal que o clube pague despesas pessoais de viagens a elementos da direção dos Super Dragões. Era um privilégio e um abuso que o FC Porto não tinha de suportar. Os novos estatutos permitiam que o financiamento fosse mais facilitado. Na nossa auditoria, aliás, foram detetadas várias ilegalidades.»

«O protocolo com os Super Dragões foi revisto, não havia controlo nenhum e o FC Porto foi lesado em vários milhões de euros. Essa alteração seria uma maneira mais fácil de saldar a dívida com o FC Porto», argumentou.

De recordar que Fernando Madureira garantiu, em tribunal, que os novos estatutos – em debate na Assembleia-Geral (AG) de 13 de novembro de 2023 – em nada beneficiariam a claque.

Questionado sobre esta AG – marcada por agressões, no Dragão Arena – André Villas-Boas voltou a apontar aos Super Dragões.

«Todas as AG extraordinárias relativamente à alteração de estatutos são importantes, houve um grande movimento orgânico dos sócios, os estatutos são a lei fundamental de um clube, há uma grande mobilização. Não estive na AG extraordinária, apenas na fila de acreditação. Não cheguei a entrar. Quando chego ao Dragão sou convidado por associados para juntar-me à fila, dá-se compasso de espera para decisão sobre mudança de local.»

«Já dobro a esquina para a entrada do P1 e falo com o meu advogado, provavelmente estariam a ser infringidos os estatutos com mudança de local, recebo informação para o que se estava a passar e advogado acha por bem que não participasse e me retirasse do local. Não cheguei a fazer acreditação.»

«Estava em causa a mudança dos estatutos a seis ou sete meses das eleições, até podia implicar esticar no tempo a data das eleições. Se tivesse votado era contra a alteração dos estatutos.»

«Fomos acedendo a informações que circulavam através de grupos e núcleos dos Super Dragões no Whatsapp, que estavam a captar cartões de sócios para que não sócios pudessem aceder à AG, mas não posso confirmar veracidade das mesmas [informações]. Disseram-me que andavam a perguntar quem era meu apoiante e eram agressivos com essas pessoas. (...) Eram mensagens de elevado nível de agressividade.»

«Temos imagens suficientes que comprovam determinados movimentos intimidatórios. Toda a prova que existe significa que [Carlos Carvalho, responsável pela segurança] esteve à altura [dos acontecimentos]», acrescentou.

No decorrer desta sessão, o presidente do FC Porto apontou aos órgãos sociais da administração anterior.

«A certo ponto, nessa AG, achei que tinha de ser chamada a polícia e essa responsabilidade cabe ao Presidente da Mesa da AG [Lourenço Pinto]. Pedi ao meu advogado [que estava no Dragão Arena] para chamar a polícia pelos relatos que me iam chegando. Ninguém gosta de ver associados do FC Porto com comportamentos indignos e intimidatórios para com outros associados. Destaco também a passividade dos anteriores órgãos sociais. Ficaram inertes perante o que estavam a ver.»

A sessão foi interrompida pelas 12h40, para almoço. O presidente do FC Porto volta a falar em tribunal a partir das 14h30.