No rescaldo da derrota na visita ao Sporting (2-0), Vítor Bruno falou à flash da Sport tv.

«Entrámos bem, os primeiros 20 minutos foram bons, sobretudo pela forma associada como chegámos ao último terço. A partir daí, parece que nos encolhemos, com os alas muito recuados.»

«Na segunda parte corrigimos as saídas para a pressão, com os alas a bloquearem a saída do Sporting. No nosso melhor período acabamos por sofrer o golo de penálti. Tentámos reagir, mas o Sporting fez o 2-0 na parte final e o jogo acabou.»

«Os alas tiveram dificuldade em sair na transição, porque trabalharam muito para a equipa. Isto na primeira parte. Na segunda parte ajustamos a linha defensiva, com o Varela a encaixaram como defesa central. O Sporting acaba por ganhar bem, mas parece-me que a equipa não conseguiu reagir ao 1-0.»

«O jogo vale três pontos, não mais os que isso, ninguém será campeão à quarta jornada. Há jogadores a chegarem e há que construir os alicerces. Vamos continuar a trabalhar muito e essa é a nossa raiz. Temos um caminho a ser construído de forma sólida.»

[Fecho do mecado]: «Esta equipa dá-me garantias.»