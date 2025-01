Na tarde desta quinta-feira, na antevisão da visita do FC Porto ao Nacional, na 17.ª jornada da Liga, Vítor Bruno analisou o progresso do grupo.

«Não nos podemos desviar do perfil do plantel, dos anos de casa, da idade. Há espaço para crescer, o que está a ser feito com consistência. Mas não podemos ignorar o facto de termos um plantel jovem, com elementos ainda a conhecerem o clube.»

«A equipa tem sido consistente, mas o processo leva o seu tempo. Estamos sujeitos à análise e à crítica.»

«O maior reforço que pode chegar em janeiro é manter a base forte que estamos a construir. Para mim o plantel é extenso, o que é um problema no treino, mas os reforços são os regressados de lesão – o Francisco Moura e o Grujic», argumentou.

Na vice-liderança da Liga e empatado com o Sporting, o FC Porto visita o Nacional (15.º) na tarde desta sexta-feira (18h). Um encontro para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.