Na antevisão à receção ao Farense, na quinta jornada da Liga, Vítor Bruno esclareceu o tempo de paragem de Fábio Vieira, por lesão.

«Preocupante não será. Continua com uma vontade muito grande de ajudar. O Fábio é genial na postura, na forma de se adaptar. Traz boa energia e é esse fator que o fará regressar entre 8 e 15 dias. Esperemos que seja o mais breve possível», explicou, na tarde deste sábado.

Quanto ao adversário deste domingo, o treinador do FC Porto aguarda pela reação dos algarvios, de orgulho ferido e ainda sem pontos.

«É uma equipa ameaçada e que se agarrará às convicções. Teremos de estar alerta todo o jogo. Teremos de saber identificar a melhor forma de atacar, porque o Farense será uma equipa que causará dúvidas posicionais. Temos de esvaziar o “balão” inicial que trarão, atacando o jogo», detalhou.

Reforçando a paixão por «adeptos exigentes», Vítor Bruno não se alongou quanto aos 100 dias como treinador do FC Porto.

«São 100 dias enquanto treinador, mas como treinador principal foram cinco jogos. O José Mota tem quase 500 jogos, com muitas vivências e nesse aspeto está à minha frente. Não fico agarrado a momentos do passado. No FC Porto, os objetivos são imutáveis no tempo, é ganhar sempre», terminou.

O FC Porto receberá o Farense, lanterna vermelha, na tarde deste domingo (15h30). Na procura de se aproximar do Sporting, os dragões integram o «pelotão» no segundo lugar.

Este é mais um jogo da Liga para acompanhar no Maisfutebol.