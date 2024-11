No rescaldo ao triunfo do FC Porto sobre o Moreirense (2-0), nos quartos de final da Taça da Liga, Vítor Bruno salientou os aspetos mais importantes do duelo no Municipal de Aveiro, na noite desta quinta-feira.

«Vitória justa da melhor equipa em campo. Na primeira parte estivemos sempre por cima, mas sem oportunidades claras. Na segunda parte fomos melhores, mais contundentes, fizemos o segundo golo e poderíamos ter feito mais. Mais um jogo com a baliza a zeros, o que me deixa agradado», começou por referir, em conferência de imprensa.

Por isso, o treinador dos dragões agradece os dilemas entregues pelos jogadores: «São dores de cabeça, mas enquanto for assim só o FC Porto sairá a ganhar».

Questionado sobre as sete trocas no onze, Vítor Bruno revelou-se satisfeito, uma vez replicado o empenho visto no Olival.

«Nunca é fácil juntar tanta gente que não está habituada a jogar em simultâneo, acarreta sempre um grau de dificuldade. Mas, a resposta que deram em nada me surpreendeu, porque foi um fiel espelho do treino. Nunca deixaram a desejar, até hoje.»

«Em relação à gestão, houve gente que ficou de fora, mas é um aspeto obrigatório, porque temos três ciclos em que jogaremos ao terceiro dia. Penso que somos os únicos em Portugal. Portanto, devemos conhecer muito bem o perfil dos nossos jogadores», referiu Vítor Bruno.

Fora da ficha do jogo com o Moreirense ficaram os lesionados Marcano e Grujic, além de Wendell, Zaidu, Vasco Sousa, Iván Jaime e Tiago Djaló.

Por fim, o timoneiro dos portistas não se adiantou sobre o boicote das claques à Taça da Liga, fator que contribuiu para uma noite pouco animada em Aveiro.

«Não me compete comentar, mas estou muito contente pelos adeptos que vieram. Também percebo os que não vieram, pela questão logística e pela hora, que não é convidativa», rematou.

O FC Porto voltará à Liga no próximo domingo, no Dragão, ante o Estoril, antes da visita à Lazio, na Liga Europa.