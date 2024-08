Na véspera do «Clássico» com o Sporting, em Alvalade, Vítor Bruno apontou a uma partida «imprevisível». Em conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, na tarde desta sexta-feira, o timoneiro dos azuis e brancos apelou ao foco e à humildade.

«Amanhã [sábado], haverá um FC Porto confiante, mas humilde, trata-se de um “Clássico”, são jogos altamente competitivos. O grau de imprevisibilidade será grande», garantiu.

Questionado quanto aos trunfos do rival, Vítor Bruno lembrou a conferência de Ruben Amorim, na manhã desta sexta-feira.

«Os momentos de transição do Sporting são fortíssimos, a bola parada também poderá ser decisiva. O Ruben disse, e bem, que o jogo do Sporting será fiel ao momento com bola. Será um jogo equilibrado. Quanto a nós, o plano está traçado e agora é ir a jogo. Quando tivermos de nos remeter à defesa, assim o faremos, e o mesmo se aplica no momento de pressionar na frente», acrescentou.

Desafiado a comentar o facto de os dragões terminarem os três jogos do campeonato em superioridade numérica, Vítor Bruno desvalorizou tal dado.

«O meu tempo é muito precioso, invisto tempo em pormenores que poderão fazer a diferença. Isso aconteceu por algum motivo, pelas regras, e em fases em que os jogos estavam praticamente decididos. O que me deixa tranquilo é que os jogadores cumprem o plano traçado. A equipa tem criado situações, tem “estacionado” em cima do bloco adversário. Assim, estaremos sempre próximos dos objetivos», atirou.

O FC Porto visitará o Sporting na noite deste sábado, pelas 20h30, em Alvalade. O principal encontro da quarta jornada da Liga poderá ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.