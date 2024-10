Na antevisão à nona jornada da Liga, a disputar na Vila das Aves, Vítor Bruno comentou o momento de Fábio Vieira. Na tarde deste domingo, o treinador do FC Porto esclareceu o «mimo» a dar ao português, de 24 anos.

«O mimo que falei não eram minutos, mas sim de atitudes. Teve um ou dois anos em que foi fustigado por lesões e, com esta idade e talento, é capaz de o sufocar. Está a dar passos e é uma opção para jogar, como qualquer outro.»

«Depende do perfil, podemos tentar um médio junto do avançado, de um número 10 ou até dois avançados. O Fábio tem dado sinais de estar melhor. A partir daí, as decisões serão tomadas amanhã [segunda-feira]», referiu, em conferência de imprensa.

O FC Porto é segundo classificado no campeonato, com 21 pontos, menos seis face ao Sporting.