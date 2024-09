Na antevisão à receção ao Farense, na quinta jornada da Liga, Vítor Bruno comentou a permanência de Galeno na Invicta, sublinhando o caráter do avançado brasileiro.

«Tem sido um profissional de excelência, por vezes adaptado a um lugar que não é o dele. Mas, sempre com uma aceitação brutal para alguém habituado a contar com golos e assistências. Poderia ficar agarrado a algum preconceito, mas não aconteceu», referiu, na tarde deste sábado.

Admitindo que a transferência falhada para a Arábia Saudita causou impacto no seio do grupo, o treinador do FC Porto descreveu a postura de Galeno.

«Falamos do bem-estar familiar, no dia seguinte esteve cabisbaixo. Mas tem noção de que representa um grande clube. Disse-o perante o grupo. Fez-lhe bem ficar por cá nestas duas semanas. E deu passos em frente, como na construção de um futuro casamento. O Galeno é muito fiel aos seus valores, de lealdade com os companheiros. Estamos muito satisfeitos com ele», rematou Vítor Bruno.

Sobre a pausa para as seleções, o timoneiro dos dragões lembra que este é um ano «especial», face ao acumular de jogos e competições.

«Será um tema debatido, porque este é um ano especial, com Mundial de Clubes, pausa de seleções, e há jogadores que poderão aproximar-se dos 100 jogos. Não faz sentido», argumentou.

O FC Porto receberá o Farense, lanterna vermelha, na tarde deste domingo (15h30). Na procura de se aproximar do Sporting, os dragões integram o «pelotão» no segundo lugar.

