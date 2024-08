Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Santa Clara, por 2-0, na segunda jornada da Liga:

«A equipa foi muito séria, mas a primeira oportunidade é do Santa Clara, mérito como a conquistaram, mas a partir daí a primeira parte é toda nossa. O jogo de posse, com progressão no capô, identificou zonas onde podíamos tirar vantagem pelo posicionamento dos médios e avançados do Santa Clara. Fizemos dois golos e na segunda parte, com a expulsão, tornou-se enfadonha».

«Apesar de ser entendível, não fiquei satisfeito, porque a equipa tem de ter argumentos para não perder a sua identidade. A equipa quer procurar a baliza, ver golo. Entendo, porque o jogo teve nuances que nos levou para um campo de dificuldade elevado, como a questão do campo, do sol e do próprio relvado em si que obriga a dar muitos toques na bola e não permite um jogo muito fluído. O resultado parece-me inteiramente justo, recordo-me do Santa Clara chutar à baliza aos 80 minutos. A equipa parecia cómoda. Não gosto de comodismo quando começa a entrar algum facilitismo»

«Gosto que a equipa esteja sempre em alta rotação, não tem de ser sempre com dois toques, mas tem de ser focada».

«Fico feliz com o final esperado, pois vencemos, mas o desconforto esteve lá, por mérito do Santa Clara. É uma equipa que compete e que nos obriga a trazer a melhor cara. O clima condiciona sempre, mas não é só para o FC Porto… é para todos! O Santa Clara pode estar mais habituado. Tivemos de encontrar antídotos e nunca fugir daquilo que nós somos. Teve uma atitude fiel ao que fomos na primeira parte, a competir, e essa é a principal fórmula de vencer. A equipa nunca podia desviar-se de competir com uma equipa que faz dos duelos e da forma agressiva e de combate como aborda o jogo. É uma equipa que tem peso, talento individual. É um campo tradicionalmente difícil, fomos desatando as situações que nos foram aparecendo no jogo. Fazer dois golos de seguida tranquilizou a equipa, mas na segunda parte devíamos ter feito mais».