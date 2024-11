No rescaldo ao empate com o Anderlecht, a dois golos, Vítor Bruno lamentou os detalhes que impediram o FC Porto de alcançar um triunfo inédito. Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões sublinhou a atitude dos seus pupilos.

«A equipa foi ambiciosa, com capacidade e caráter, e a reagir, mesmo depois do 2-2. Estamos a ser penalizados com pequenos erros, o que está a custar caro. Competimos, fomos intensos, contra um adversário que está muito bem na Liga Europa (4.º). Agora, é atacar o jogo de segunda-feira [em casa, com o Casa Pia].»

«Em relação aos erros, eles têm de ser corrigidos em competição, porque temos pouco tempo para treinar», começou por argumentar.

Questionado sobre o desânimo de Pepê, Galeno e Gonçalo Borges no final, Vítor Bruno expôs as feridas.

«Os jogadores são humanos, sentem que estão a dar tudo, cada pequeno erro está a ser penalizador. Dói, é natural. Se chorar ou cair no chão é caminho, os jogadores não conseguem ficar imunes. Agora, o que mais gosto de ver é como competimos, como fomos bravos a atacar o jogo. A equipa nunca se encolheu e quis ganhar.»

«Sofremos o 2-2, temos hipótese para fazer o 3-2. Se fosse uma equipa desacreditada, não tinha essa capacidade de reação. O conceito de equipa, de os jogadores agarrarem o Pepê, tem de ser o pilar para o sucesso. Acredito muito nas sinergias.»

«Queremos reverter esta fase. Só interessa o caminho do trabalho. Temos de trabalhar muito. Já tivemos uma fase muito boa. Nesta fase está a ser difícil, mas não nos toca só a nós», terminou.

O FC Porto totaliza cinco pontos na Liga Europa, ao cabo de uma vitória, dois empates e duas derrotas. Por isso, os dragões ocupam, à condição, o 19.º lugar, posto que dá acesso aos play-offs.