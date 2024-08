Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na flash interview da SportTV, após a conquista da Supertaça, frente ao Sporting, por 4-3:

«Pela forma como o jogo se desenrolou… para ser honesto vi o caso mal parado. Os primeiros minutos parece que entrámos bem. Conseguimos tapar, pressionámos alto, mas no primeiro momento de bola parada sofremos o 1-0, depois o 2-0. Senti a equipa à deriva. A tentação de querer andar atrás do resultado abriu espaços para o Sporting. Fazem o 3-0 e a seguir penso que é o momento decisivo. O intervalo também ajudou a alavancar e acrescentou valor. Fazemos 3-2, 3-3. Prolongamento foi sofrer, fizemos o 4-3 logo a abrir, com alguma felicidade, mas agarramo-nos à massa e depois num jogo não tão bonito. Conseguimos ser bravos e agarrar aquilo que queríamos levar para o Dragão.»

[Substituições] «Sim, hoje deu certo. Há dias em que não vai correr bem. Tenho de arriscar, saber o caminho que quero escolher e saber o caminho que quero seguir. Há dias em que não vou ser genial e vou ser crucificado. Os jogadores têm-se fidelizado muito àquilo que é a nossa mensagem. Hoje correu bem! O Sporting é um adversário muito difícil. Trabalho é compromisso nunca pode faltar ali dentro.»

[Martim Fernandes comparou a Supertaça à final de 2004/05, algo que Vítor Bruno falou ao intervalo] «Falam muito. Não têm de dizer tanto. Têm de ser mais reservados. Não foi nada pensado e programado. Foi uma final que assisti. 3-1 era um resultado que podia descambar. Se o Sporting fazia o 4-1. Temos de ir à procura do 3-2 e depois o jogo podia reabrir. Depois com todo o motor que vem de fora conseguimos embalar para algo épico. Hoje correu bem.»

«Os jogadores têm sido fantásticos. Acredito que tenha ficado uma dúvida no ar, quando estávamos a perder. É tentar agarrar a isso! Não é por estar neste cargo que sou diferente daquilo que era. A minha missão é inspirar aqueles que me rodeiam.»