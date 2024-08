À margem da antevisão do «Clássico» com o Sporting, em Alvalade, Vítor Bruno comentou as movimentações do FC Porto no mercado de transferências.

«Esperamos equilíbrio nestas horas finais, ainda que alguns clubes poderão bater qualquer cláusula, o que nos deixa em sobressalto. As contratações foram feitas por necessidade. Ninguém foi empurrado para fora do clube. A partir do momento em que alguém sai, tivemos de encontrar alternativas, por vezes sem revelar os alvos», começou por referir, na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a possibilidade de reforços como Fábio Vieira, Deniz Gül e Samu Omorodion irem a jogo ante o Sporting, o treinador dos azuis e brancos acalmou os ânimos.

«São reforços que chegam em estados de maturação diferentes. Terão de fazer do treino o seu aliado mais forte, será aí que vão mergulhar naquilo que pretendemos deles. Alguns reforços estarão preparados, mas logo decidiremos em que moldes», esclareceu.

Quanto ao sorteio na Liga Europa, Vítor Bruno apontou à exigência dos adversários, entre históricos e campeões em título nos respetivos campeonatos.

«Vamos jogar contra vários campeões e equipas com história na Europa. Pelo novo formato, teremos de estar à porta da perfeição para nos qualificarmos para os oitavos de final de forma direta», rematou.

O FC Porto medirá forças com o Sporting na noite deste sábado (20h30), na quarta jornada da Liga. O encontro poderá ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.