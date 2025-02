Vítor Bruno, ex-treinador do FC Porto, utilizou as redes sociais para lamentar o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa.

«O Presidente foi e será sempre das pessoas mais importantes e uma inspiração para todos aqueles que amam, sentem e vivem o clube», começou por escrever no Instagram.

«O Presidente possibilitou-me construir memórias únicas vestido de azul e branco, das mais belas memórias que tenho na vida e que me deixam de lágrima caída quando as recordo...foi o Presidente que me deu a possibilidade de vestir os meus filhos de azul e branco e de os dotar de um Portismo sem igual», acrescentou.

Vítor Bruno foi treinador adjunto dos dragões entre 2017 e 2024. Esta temporada, já com André Villas-Boas na presidência do clube, assumiu o comando técnico da equipa principal, mas acabou por deixar o cargo em janeiro de 2025.