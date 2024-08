Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Santa Clara, por 2-0, na segunda jornada da Liga:

«Galeno? Foi o homem da partida. O Galeno, não gosto de individualizar, mas está num grau de maturidade assinalável. Pode estar chateado comigo por estar numa posição que não é a dele e com a qual ele sentindo-se confortável, foge do espaço que lhe dá mais visibilidade, mas fico encantado por dar tudo em campo, pelo carácter».

«E não é por ser internacional brasileiro, não é por ser alguém que tem histórico de golos e assistências: tem uma forma de competir e uma bravura que é ímpar. E quando é assim, vou com eles até à morte».

[Aposta em Fran Navarro e Vasco Sousa] «As alterações fazem parte da componente estratégica, sabem que quando o onze é lançado não é só por causa do jogo anterior. Essa é uma das variáveis, mas também pela entrega diária e muito peso na dimensão estratégica. Entendemos que o Fran e o Vasquinho (Vasco Sousa) seriam importantes para o perfil que encontramos no Santa Clara. Não só no momento defensivo, com mais um médio, mas também no jogo com bola teve sempre gente na sombra dos médios adversários, procurando zonas onde pudéssemos ter vantagem. A equipa deu sinais de conforto no jogo, soube adaptar-se ao jogo e foi adulta, é isso que levo daqui».