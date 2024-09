Antes de começar a responder às perguntas de jornalistas na conferência de antevisão ao jogo da 6.ª jornada da Liga, em Guimarães, Vítor Bruno deixou uma mensagem a quem, nos últimos dias, lutou contra os incêndios em Portugal.

«Antes de entrar no tema do jogo, deixar uma palavra de menção honrosa e louvor àqueles que têm feito uma luta titânica contra os fogos que assolaram o norte e centro do país. Uma missão brava, de bombeiros, polícia e civis que se solidarizam nestas causas. Uma palavra de força e coragem para tantas famílias que levam uma vida a edificarem o que têm e lutam pela defesa do que é deles», começou por dizer o técnico dos dragões, antes de deixar elogios ao próprio plantel portista.

«Não sei se o grupo me vai levar a mal, mas uma palavra de orgulho da minha parte porque os lidero e percebi que o dever cívico está fomentado neles. Em curto espaço de tempo, puseram em marcha um plano para ajudarem da forma que podiam, deixa-me muito orgulhoso e com alguma ponta de vaidade», afirmou.

Durante a semana, a equipa do FC Porto treinou no Olival debaixo de um céu cinzento e Vítor Bruno reconheceu que os fogos condicionaram o trabalho.

«Condicionou na forma de abordar o treino, no número de pausas, na necessidade de hidratação e limpar as vias de respiração. Isso foi feito em comunhão com o departamento médico. O ar não era irrespirável, mas notava-se com o tempo que criava dificuldades», explicou.

O V. Guimarães-FC Porto está marcado para as 18h00 deste sábado e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.