Questionado quanto às três semanas restantes no mercado de transferências, Vítor Bruno não fez qualquer promessa, face à «volatilidade» da «janela». Em todo o caso, à margem do rescaldo ao triunfo do FC Porto sobre o Gil Vicente, por 3-0, o timoneiro dos azuis e brancos não fintou o assunto.

«Se vão sair ou entrar jogadores, não poderei garantir. Gostava que ninguém saísse, mas percebo a situação financeira do clube. A comunhão com o presidente é total. Sabemos o que fazer em caso de saídas», referiu, em conferência de imprensa.

Quanto a Francisco Conceição, o treinador dos dragões esclareceu que o avançado permanece a recuperar de uma lesão muscular, contraída antes da Supertaça.

«Esta semana fez exames e está na fase final de recuperação. Precisamos dele e, assim que puder dar respostas e estiver apto, terá o seu espaço», rematou.

Conquistados os primeiros pontos na Liga, segue-se a visita ao Santa Clara, na tarde de sexta-feira (17h).