À margem da antevisão à receção ao Olympiakos, na 7.ª e penúltima jornada da fase campeonato da Liga Europa, João Mário foi claro quanto aos meses vividos com Vítor Bruno.

Na tarde desta quarta-feira, em conferência de imprensa, o defesa não quis, em todo o caso, analisar as palavras de Gonçalo Borges após a derrota em Barcelos.

«Não me cabe comentar, mas fomos sempre profissionais com o mister Vítor Bruno, sempre quisemos ganhar, algo que ele nos incutiu. Sempre estivemos focados, por vezes não conseguimos vencer. Mas, o foco esteve sempre presente.»

Quanto ao Olympiakos, João Mário reconheceu o poderio do líder da Liga grega.

«Não perdem há 16 jogos, é uma equipa agressiva, mas temos capacidade para ganhar, se estivermos com a mentalidade certa e com tudo oleado. Queremos passar à próxima fase», rematou.

Apesar do pedido, não foi permitida a palavra ao Maisfutebol.

João Mário totaliza uma assistência em quatro encontros na Liga Europa. No total da época, leva cinco assistências em 20 encontros. Face à lesão de Martim Fernandes, João Mário deve permanecer na titularidade.

O FC Porto ocupa o 18.º lugar da Liga Europa, com 8 pontos, em igualdade com AZ Alkmaar, St. Gilloise e Fenerbahçe (21.º). Neste momento, o Sp. Braga – 25.º e a primeira equipa fora da zona de playoff – está a um ponto dos dragões. Quanto à zona de apuramento direto, está a três pontos dos portistas.

Por sua vez, o Olympiakos é 15.º colocado, com 9 pontos.

A receção do FC Porto à armada lusa do Olympiakos está agendada para a tarde desta quinta-feira (17h45), um encontro para acompanhar no Maisfutebol.